Boğaziçi Zirvesi 16 Kasım’da başlıyor

SABAH Gazetesi'nin sponsorları arasında yer aldığı Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Boğaziçi Zirvesi'nde geri sayım başladı. Dünyanın farklı ülkelerinden konusunda uzman kişilerin bir araya gelerek fikir ve önerilerini Boğaziçi Zirvesi'nde anlatacağını belirten UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, bu kadar yüksek profilli katılımcıyı İstanbul'da ağırlayacak olmalarının büyük bir gurur olduğunu belirtti.16-17 Kasım'da gerçekleşecek zirvede 53 ülke temsilcisinin konfirmasyon verdiğinin bilgisini paylaşan Özgencil, bu yılın mottosu olan 'Gelecek Yüzyılı Karşılamak: Zorluklar ve Beklentiler' adı altında 23 panel düzenleneceğinin bilgisini paylaştı. Panellerde gelecek yüzyıl ile ilgili konuların işleneceğini belirten Özgencil, "Konvansiyonel silahlarla savaşlar başladı. Amerika nükleer denizaltısını gönderiyor. Bu belirsizlik içinde dünyanın yeni jenerasyonu da hazırlanmaya çalışıyor. Önemli konuşmacılar bu ortamın nasıl sonuçlar doğuracağını düşünerek, bu olanların bir daha yaşanmaması için bilgilerini aktaracaklar" dedi.