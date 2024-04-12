Boğulma riski içeren tuluma toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, bu ay 10 ürün hakkında toplatma kararı çıkardı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ürünleri ifşa eden Bakanlık, özellikle çocuklarda boğulma riskine sebebiyet verebilecek kıyafetleri tespit ederek bunların toplatılmasını istedi. Bakanlığın piyasaya arzını yasakladığı ve toplatma kararı çıkardığı ürünler arasında sıkma oyuncak, titreyen tavuk, çocuk yüzük, küpe, tulum, elbise, gömlek ve temizlik ürünleri olarak naftalin ve lavabo açıcı bulunuyor.Güvensiz ürünler arasında titreyen tavuk oyuncağı olarak da bilinen "Shrilling Chicken Squeeze Me!" isimli oyuncak da yer aldı. Oyuncağın kimyasal bir madde olan ve hormonal durumu bozan fitalat yönünden kalır sonuç bıraktığı belirlendi.Alissa ve Ege Boncuk marka çocuk yüzüğü ile Ss By Szr marka Mickey Mouse eli şeklinde küpede ise bir başka kimyasal olan kadmiyum maddesine rastlanıldı. Çocuk ve bebek kıyafetlerine yönelik yapılan denetimlerde ise Baby Mio marka pembe, ekru renkli tavşan figürlü tulumda büzme ipinin giysiye tutturulmadığı ve serbest uçlarda süsleme bulunduğu bunun da giysinin çocuğun boynuna dolanarak boğulma riskine yol açabileceği belirlendi. Lumia Baby marka çocuk elbisesinde ise ısıl işlem ile yapıştırılmış tüm aksesuarların yıkama sonrası döküldüğü görüldü. Canöz Bebe marka gömlek, pantolon takımında ise pantolon bel bölgesindeki büzme ipinin ucunda 3 boyutlu olacak şekilde bağlantı tespit edildiği yine bunun da boğulma riskine sahip olduğu ifade edildi. Mini Baray marka kız çocuk takımında ise ürünün omuz askılarının serbest uçlu olmasının yine güvensizlik yarattığı ifade edildi.Sır marka lavabo açıcının yaralanma, cilt yanması ve göz hasarı tehlikesi içerdiği, aynı şekilde Gülşah marka naftalin tabletlerin ise dokunsal uyarı bulunmaması sebebiyle akut toksik zarar verme, yaralanma ve yanma tehlikesi içerdiği tespit edildi. Vatandaşların toplatılan ürünleri iade edip paralarını geri alma ya da değiştirme hakkı bulunuyor.