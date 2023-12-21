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Giriş Tarihi: 22.12.2023

Bolat: Ekonomimiz 2023’te gücünü ve dayanıklılığını dünyaya gösterdi

Bolat: Ekonomimiz 2023’te gücünü ve dayanıklılığını dünyaya gösterdi
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu düzenlendi. Haydar Aliyev Merkezi'ndeki forumun açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023'ün, dünya ekonomisi için durgunluk yılı olduğunu, dünya ticaretinin gerilediğini söyleyerek, "Böylesine zor bir süreçte hem ekonomik büyüme hem de mal ve hizmet ihracatının artmaya devam etmesi, Türkiye'nin ekonomisinin gücünü ve dayanıklılığını göstermektedir. Türkiye ekonomisi tarih boyunca yaşadığı her zorluktan başarıyla ve güçlenerek çıkmayı başarmıştır" dedi. Azerbaycan ekonomisinin de 2022'de yüzde 4.6 oranında büyümeyi başardığını belirten Bakan Bolat, "Görülüyor ki Türkiye ve Azerbaycan ekonomilerine güvenen yatırımcılar güvenlerinin karşılığını fazlasıyla alacaklardır" ifadelerini kullandı. Bolat, Azerbaycan'la ilişkilere yönelik ise "Önümüzdeki dönemde de dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı tüm imkanlarımızla sürdüreceğiz" dedi. AA
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Bolat: Ekonomimiz 2023’te gücünü ve dayanıklılığını dünyaya gösterdi
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