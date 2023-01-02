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Giriş Tarihi: 2.1.2023 11:57

Bolu Dağı Tüneli'nden 2022'de 12 milyon araç geçti

Bolu Dağı'nın TEM yolu tünelinden 2022 yılında 12 milyon 355 bin 862 araç geçiş yaptı.

DHA
Bolu Dağı Tüneli’nden 2022’de 12 milyon araç geçti

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı Tüneli, 2022 yılında en çok kullanılan güzergahlardan biri oldu. Ankara ve İstanbul gibi Türkiye'nin en büyük 2 metropol şehrini birbirine bağlayan TEM yolunun Bolu Dağı geçişinden 12 aylık süreçte 12 milyon 355 bin 862 araçla geçiş yaptığı açıklandı.

Söz konusu araçlardan 6 milyon 120 bin 16'sı Ankara yönünü, 6 milyon 235 bin 846'sı İstanbul yönünü kullandı. Böylece günlük ortalama araç geçiş sayısı 33 bin 851 oldu. Tünelden en fazla araç geçişi ise temmuz ve kasım ayları arasında gerçekleşti.

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Bolu Dağı Tüneli'nden 2022'de 12 milyon araç geçti
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