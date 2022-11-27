Bolu’daki arıcılara 69 ton şeker desteği sağlandı

Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen şeker teslim töreninde, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'den (TÜRKŞEKER) temin edilerek Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü önüne tırla getirilen 69 ton şeker, çuvallar halinde Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı kovan sayısına göre arıcılara teslim edildi.

Törene, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan ve arıcılar katıldı.

Ünalan, Kastamonu şeker fabrikasından gelen 69 ton şekerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde 383 arıcıya dağıtıldığını söyledi.

Kent genelinde bu yıl yaklaşık 200 ton bal alındığını bildiren Ünalan, "İlçeler bazında verim yüksek, Mudurnu ilçesi ile il merkezinde sağanaklar nedeniyle verimde düşüş yaşandı. Arısına iyi bakan ve arıcılık konusunda kendisini geliştiren yetiştiricilerimiz bu yıl istedikleri verimi aldı." diye konuştu.

Ünalan, şeker desteğinin arıcılar için çok önemli olduğunu belirterek, emeği geçen Bakanlık ve yetkilileri başta olmak üzere herkese teşekkür etti.