Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 35 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,65, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,13 ile inşaat oldu.