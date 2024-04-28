Borsa istanbul’a 1 haftada 518 bin yatırımcı geldi

Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımlar ve yerel seçimlerin ardından ekonomik programın uygulanmasına yönelik verilen kararlılık mesajları, yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisini artırıyor. Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar 15 Mart- 19 Nisan tarihleri arasındaki dönemde 1.1 milyar dolarlık net alım gerçekleştirirken, getiri arayışındaki yerli yatırımcılar da Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka arzlarda tekrar düğmeye basmasıyla birlikte hisse senedi piyasasına akın etti.Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı 19-26 Nisan haftasında 518 bin kişi artarak 8 milyon 260 bine çıktı. Borsa İstanbul'da endeks geçen haftayı yüzde 2.29'luk yükselişle tamamladı. Endeks haftanın son işlem gününde 9.915 puanla tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içi zirvesini de 9.956 seviyesine taşıdı. Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 13 Aralık 2023'te 8.6 milyonu geçerek rekor kırmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka arzlarda frene basmasıyla birlikte yatırımcı sayısı 9 Şubat'ta 7.2 milyona gerilemişti. 10 ŞİRKET AÇILDIBorsa İstanbul'da bu yıl şu ana kadar 10 şirket halka açıldı.Gerçekleştirilen halka arzların büyüklüğü 22 milyar 895 milyon TL olurken, bu halka arzlara gelen talep 94 milyar 991 milyon liraya ulaştı. 10 halka arzda toplam 29.4 milyon yatırımcıya hisse satıldı. Borsada son olarak Rönesans GYO'nun halka arzı gerçekleştirildi. 4.5 milyar lira büyüklüğündeki bu halka arza 11.7 milyar liralık talep gelirken, 2 milyon 454 bin yatırımcıya hisse satışı gerçekleştirildi. Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı 28 Nisan 2023'te 4 milyon 768 bin seviyesinde bulunuyordu. Son 1 yılda gelen yatırımcı sayısı yaklaşık 3.5 milyona ulaşırken, bu dönemde endeksteki yükseliş yüzde 114.7 oldu. Borsa İstanbul bu performansla son 1 yılda dünyada en fazla yükselen ikinci piyasa oldu. Son 1 yılın getiri lideri koltuğunda yüzde 319 ile Arjantin Borsası yer alıyor. Borsa İstanbul yılbaşından bu yana getiride de yüzde 32.74 ile Arjantin'in ardından ikinci sırada bulunuyor.Borsa İstanbul'da endeksin bu hafta 10 bin puanı aşması bekleniyor. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin arttığına dikkat çeken analistler, Borsa İstanbul'un benzer ülke piyasalarına göre yüzde 60'a yakın iskontolu işlem gördüğünün altını çiziyor. Seçim sonrasında yayınlanan raporlarda, enflasyonun özellikle yılın ikinci yarısında düşmeye başlamasıyla birlikte TL varlıklara yabancıların ilginin artacağına işaret etmesi, önümüzdeki dönemde kâr satışlarına rağmen, borsada yükselişin devam edeceği şeklinde yorumlanıyor.ŞİŞECAM'IN 1.1 milyar dolarlık Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvili ihracına atıfta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt. 2023 yılı ilk beş ayında 2.9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken, Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16.8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti. Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda yüzde 96'dan 149'a, reel sektörde yüzde 73'ten yüzde 118'e yükseldi. Yılın ilk dört ayında 3.7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10.7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar eurobond ihraç etti" dedi.Bu hafta iki büyük şirketin halka arzı gerçekleştirilecek. Koton ve Lila Kağıt'ın halka arzında 30 Nisan ve 2-3 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak. Lila Kağıt'ın halka arzında hisse fiyatı 37.39 lira olacak. Toplam 4.5 milyar TL büyüklüğündeki halka arzın gerçekleşmesi ile Lila Kağıt'ın halka açıklık oranı yüzde 20.34 olacak. Koton'un halka arzında da pay başına 30.50 TL'den talep toplanacak. Koton'un halka açıklık oranı yüzde 16.5, arzın büyüklüğü ise 4.2 milyar lira olacak.