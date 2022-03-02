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Giriş Tarihi: 3.3.2022

Borsa İstanbul’da Genel Kurul 24 Mart'ta

Borsa İstanbul’da Genel Kurul 24 Mart’ta
BORSA İstanbul A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Mart'ta gerçekleştirilecek. Pay sahipleri toplantıya, Kovid-19 salgını dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi aracılığıyla katılabilecek. Toplantıda, Borsa İstanbul'un 2021 yılına ilişkin faaliyet raporu ve kâr/zarar tablosu müzakere edilecek. Toplantıda, kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşülerek karara bağlanacak. Ayrıca, yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret, prim ve sair haklarının belirlenmesi gibi konular da ele alınacak.
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Borsa İstanbul’da Genel Kurul 24 Mart'ta
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