Borsa İstanbul’da Genel Kurul 24 Mart’ta

BORSA İstanbul
A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Mart'ta gerçekleştirilecek. Pay sahipleri toplantıya, Kovid-19 salgını dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi
aracılığıyla katılabilecek. Toplantıda, Borsa İstanbul'un 2021 yılına ilişkin faaliyet raporu ve kâr/zarar tablosu müzakere edilecek. Toplantıda, kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu
'nun teklifi görüşülerek karara bağlanacak. Ayrıca, yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret, prim ve sair haklarının belirlenmesi gibi konular da ele alınacak.