Borsa İstanbul’da gong MÜSİAD fonu için çaldı

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Hedef Portföy işbirliği ile Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini desteklemek ve büyüme potansiyeli taşıyan girişimlere destek olmak amacıyla MÜSİAD üyelerine özel Müstakil Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Borsa İstanbul'daki gong töreni ile duyuruldu.MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Üyelerimizden uzun süredir gelen talep doğrultusunda başlattığımız çalışma nihayete erdi. Toplanan sermaye ile oluşturulan bu fon Türkiye'nin geleceğine yatırım demek. Bugün MÜSİAD olarak çok heyecanlı ve gururluyuz. Hamdolsun, güzel bir çalışmayı tamamladık ve şimdi meyvelerini toplama zamanı" ifadelerini kullandı. Asmalı, MÜSİAD üyelerinin sermayelerini birleştirdiği bu fonda, hızlı büyüme ve değer oluşturma potansiyeline sahip önemli girişimlere yer vereceklerini aktardı. Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp da MÜSİAD ve Hedef Portföy'ün ortak vizyonu sonucunda yeni girişimcilerin önünü açmak adına bu projeye imza attıklarını söyledi. 14 binden fazla üyesi bulunan MÜSİAD, Müstakil Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile girişimcilere finansal destek sağlama, iş birliği fırsatları oluşturma ve doğru yatırım imkânları sunma amacı güdüyor. Fon, özellikle teknoloji, inovasyon, enerji, sağlık, eğitim ve daha birçok sektörde faaliyet gösteren ve potansiyel taşıyan girişimlere yatırım yapmayı hedefliyor.