Borsa İstanbul’da gong pasifik teknoloji için çaldı

İNŞAAT ve gayrimenkulden uluslararası lojistiğe, gıdadan imalat sanayiine, enerjiden madenciliğe kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren Pasifik Grubu bünyesinde bulunan Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Pasifik Teknoloji), dün gerçekleştirilen gong töreniyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Törende bir konuşma yapan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "2024 yılında da, halka arzlarda, halka arz sayılarında ve halka arz tutarlarında, son üç yılda yakalanan ivmenin devam etmesini temenni ediyorum" dedi. Pasifik Grubu CEO'su F. Nusret Dur ise, "Kısa zamanda önemli projelere imza attık ve hızla büyüdük. 27 milyon TL nominal değerli halka arzımıza 4.4 kat talep geldi" diye konuştu.