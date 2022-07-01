Borsa İstanbul’dan 13 yılın en iyi performansı! Uzmanlardan çarpıcı yorumlar

BIST 100 endeksi ise son dönemde küresel pay piyasalarındaki sert düşüşe paralel kazançlarını kısmen geri verse de ilk yarıda yatırımcısına yüzde 29,48'lik getiri sağladı.

Sektör endeksleri bazında incelendiğinde en fazla kazandıran yüzde 116,77 ile ulaştırma endeksi olurken, ulaştırmayı, yüzde 60,06 ile elektrik ve yüzde 49,97 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı izledi. En çok kaybettiren ise yüzde 16,06 ile turizm endeksi oldu.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 21,72 ve holding endeksi yüzde 40,22 yükseldi.

BIST 100 endeksi hisse bazında incelendiğinde, ilk yarıda en çok kazandıran hisseler yüzde 370 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 245 ile Çan2 Termik ve yüzde 167 ile Alarko Holding oldu. En çok kaybettiren ise yüzde 63 ile Kütahya Porselen olarak kayıtlara geçti.