Borsa İstanbul’dan Abu Dabi’ye teknoloji ihracı

BORSA İstanbul
A.Ş., Birleşik Arap Emirlikleri
'nin (BAE) Abu Dabi Borsası'na bilgi teknolojileri alanında uygulama ve danışmanlık desteği vereceğini duyurdu. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun
ile Abu Dabi Borsası Genel Müdürü ve CEO'su Saeed Al Dhaheri
tarafından imzalanan ticari anlaşma kapsamında Borsa İstanbul, Abu Dabi Borsası'na bilgi teknolojileri alanında uygulama ve danışmanlık desteği verecek. Öte yandan Abu Dabi Borsası'na sistemlerin kurulması, entegrasyonu, platformun güncellenmesi, verilerin yeni platforma aktarılması, uygulama ve kabul testleri, tecrübe aktarımı ve eğitimleri gibi destekler de sağlanacak. Hizmetlerin bir kısmı uzaktan erişimle bir kısmı da Abu Dabi'den verilecek.
İLK HİZMET İHRACATI OLDU
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, imzaladıkları bu ticari anlaşma ile ilk hizmet ihracatını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Abu Dabi Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hisham Khalid Malak
da, "Borsa İstanbul'un, Abu Dabi Borsası'nın teknoloji kapasitesinin daha da geliştirilmesinde oynayacağı rolü memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.