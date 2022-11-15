Borsa İstanbul’dan tarihi kapanış!

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 125,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 6,28, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,66 ile spor oldu.

Analistler, ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) ekimde beklenenden az artmasıyla piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.

ABD'de ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8 artarak beklentilerin altında kaldı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon konusundaki açıklamalarının takip edildiğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktardı.

Analistler, yarın Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını dile getirdi.

Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi İngiltere'de enflasyonun öne çıkacağını söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, 4.700 puanın direnç olduğunu bildirdi.