Borsada endeks 5 bin puanı geçti

SON 1 ayda 500 bin yeni yatırımcının geldiği Borsa İstanbul'da endeks tarihi bir eşiği daha geçti. BIST-100 Endeksi dün 5 bin puanı geçerek tarihi zirvesini 5.091 seviyesine taşıdı. ABD Merkez Bankası'nın aralıkta faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentisinin güçlenmesinin küresel olumlu etkisi de piyasaya yansıdı. Borsa İstanbul yıl başından bu yana yüzde 173.5 ile son 23 yılın en büyük yükselişine imza attı. Şirketlerin piyasa değeri de 5.7 trilyon lirayı geçerek rekor kırdı. Borsa İstanbul, son iki ayda da yüzde 57 kazançla 2000 yılından bu yana en güçlü iki aylık performansını sergiledi. Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın, Borsa İstanbul'un tarihi zamanlar yaşadığını ifade ederek, son dönemdeki en güçlü temanın, hâlâ ucuz kalmış endeks ağırlığı yüksek şirketler ve alternatifsizlik olduğunu vurguladı. Aydın, genel olarak yükseliş trendinin korunmasını beklediklerini kaydetti.