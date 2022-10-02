Borsa manipülasyonuna operasyon

İstanbul merkezli 4 ilde, borsada işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli için yakalama kararı verildi. Mali Şube ekipleri, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'deki 17 adrese operasyon düzenledi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kurulan Örgüte Üye Olmak" ve "6362 sayılı SPK Kanununa Muhalefet" suçu işlediği belirlenen, Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yapan 10 şüpheliden 8'i yakalanırken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İstanbul merkezli Ankara, Muğla ve Balıkesir illerindeki 17 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucu M.A. (53), T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 5.000 euro, 10 bin 70 dolar ve 69 bin 800 lira para ele geçirildi. Sermaye Piyasası Kurulu da (SPK), 10 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 10 gerçek, 1 tüzel kişi için 2 yıl işlem yasağı uygulanacak.