Borusan’dan 3 yılda 12 milyar TL’lik yatırım

BORUSAN Holding
, önümüzdeki üç yıl için yol haritasını belirledi. 2022-2024 döneminde 12 milyar TL yatırım yapmayı planladıklarını açıklayan Borusan
Holding Grup Üst Yöneticisi Erkan Kafadar
, "Yatırımın yüzde 80'ini yurtiçine yüzde 20'sini ise yurtdışına yapacağız" diye konuştu. Şirketin yatırımları enerji, lojistik, makine ve güç sistemleri, otomotiv ve üretim sektörlerinde yoğunlaşırken Kafadar, yeni alanlarda yatırımı da odaklarına aldıklarını açıkladı. Grup bu kapsamda "temel", "yakın" ve "yeni" alanlarda büyümeyi hedeflerken kurumsal girişim sermayesi ile start-up'lara yatırım yapmaya hazırlanıyor. Net konsolide cirosunu 2021 47 milyar TL'ye yükselten Borusan, FAVÖK'ünü ise 2.6 milyar TL'den 5.1 milyar TL'ye yükseltti. Holdingin hedefi bu yıl konsolide net satışlarını 82 milyar liraya çıkarmak. 2021 yılında holdingin toplam cirosunun yüzde 50'sine yakını üretim tarafından geldi.