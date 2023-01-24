Boş araziye bıraktılar! Bakanlık cezayı kesti

PARA CEZASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetim Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, olay yerinde açıklamalarda bulundu. Kimyasal atıkların lisanslı bertaraf tesisine gönderileceğini belirten Akgün, "Yaptığımız ilk analizlerde petrol türevi atıkların deterjan atıkların, amonyum hidroksit, sodyum sülfat ve sodyum pirofosfata rastlanıldı. Şu anda atıkların kaldırılarak, lisanslı bir bertaraf tesisine gönderilmesi konusunda alanın temizlik çalışmalarını yürütüyoruz. Olayın müsebbipleri konusunda yapılan çalışma kapsamında emniyet müdürlüğümüz çok kısa süre içerisinde bu alana atıkları döken 3 kişiyi ve atıkların sahibini kamera kayıtlarından tespit etti. Bu 4 kişinin adli süreci devam ediyor. Çevre Kanunu kapsamında bu kişilere kişi başı 12 milyon 218 bin lira, atık sahibi işletmeye ise 36 milyon lira olmak üzere yaklaşık 73 milyon Türk lirası idari para cezası uygulayacağız. Aynı zamanda bu kişilerin eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 'çevreyi kasten kirletmek' suçundan değerlendirilmesi için de cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Sanayicilerimizin özellikle bu tür cezalarla bu tür yaptırımlarla karşılaşmaması, çocuklarımıza daha yaşanılabilir şehirler ve daha temiz bir dünya bırakmak için gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda yardımlarını bekliyoruz. Temmuz ayında da Konya'da benzer bir olay yaşamıştık. Yine atıklar araziye dökülmüştü. Bu kişiler kısa sürede tespit edilmiş hem hapis cezası hem de toplamda 36,5 milyon civarında bir idari para cezası uygulanmıştı. Biz atıkların yönetimi konusunda sanayicilerimizden gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" dedi.

Öte yandan araziye bırakılan kimyasal atıklar; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin gözetiminde kamyonlara yüklenerek lisanslı bertaraf tesisine gönderildi.