Bozüyük’e 25.5 milyon euroluk fabrika

Eczacıbaşı Topluluğu en büyük iş alanını oluşturan yapı ürünleri sektöründe dev bir yatırımını daha devreye aldı. Topluluk şirketlerinden Vitra Karo'nun Bilecik Bozüyük'teki yeni tesisin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldı.Toplam 25.5 milyon euroluk yatırım yapılacak tesis toplam 83 kişiye ilave istihdam sağladı. Vitra Karo'nun Bozüyük kampüsündeki üretim kapasitesi, yeni tesis yatırımıyla birlikte 22 milyon metrekareden 25.5 milyon metrekareye çıkarken, yurtdışındaki yatırımlarımla birlikte toplam kapasitesi de 30 milyon metrekareye ulaştı. Törende konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "2022'de 250 milyon euronun üzerinde yatırım planladık. Bu yatırımların arasında bulunan Vitra Karo'nun yeni işletmesini bugün devreye alıyoruz. Kısa bir süre sonra da seramik sağlık gereçleri üretimi için yine Bozüyük'te beşinci işletmemizin yatırımı tamamlanacak" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin son dönemde üretim ve ihracat odaklı bir büyüme modeline geçtiğini söyledi. Dönmez, şöyle devam etti: "Bu sadece bir tesis yatırımı değil, burada hammaddeden uç ürüne kadar son teknolojiye sahip alt yapı var. Tesis, kullandığı enerjinin yüzde 7'sini yenilenebilir enerjiden karşılayacak." Türkiye'nin son dönemde maden üretimi ve ihracatında tarihi rekorlar kırdığına dikkat çeken Bakan Dönmez, "2020'de 5.9 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek maden ihracatını gerçekleştirdik. 10 kattan fazla artış sağladık, 177 ülkeye 7.7 milyon ton değerli taş ihraç ettik. Biz ne çevremizden vazgeçeceğiz ne de madenlerimizden. İkisini birbirini tamamlayan süreçler olarak görüyoruz" diye konuştu.Eczacıbaşı Topluluğu'nun Türkiye'nin yüz akı şirketlerinden biri olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'de üretim yok" diyenlere şu sözlerle tepki gösterdi: "Türkiye'de üretim de katma değer de var. Bunu görmek isteyenler gelsin Eczacıbaşı'nın fabrikasını görsün. Küresel konjonktürden kaynaklı bugünler geçecek. Kazanan da yatırımına devam edenler olacak. Türkiye yatırım anlamında dünyanın en güvenli limanlarından biridir."