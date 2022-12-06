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Haberler Ekonomi Haberleri Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altına düştü
Giriş Tarihi: 6.12.2022 20:39

Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altına düştü

Brent petrolün varil fiyatı, talep endişelerinin güçlenmesiyle uluslararası piyasalarda 80 doların altına düştü.

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Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altına düştü

Dün günü 82,68 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 20.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,35 azalarak 79,91 dolar oldu. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı 7 Ocak'tan bu yana bu yana en düşük seviyesini gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,49 dolardan alıcı buldu.

AŞAĞI YÖNLÜ BASKI SÜRÜYOR

Dünya genelinde yoğun makroekonomik veri akışı, küresel petrol talebine ilişkin belirsizliğe yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Dün ABD'de açıklanan veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edeceğine yönelik endişeler arttı.

DOLAR ENDEKSİ 105 SEVİYESİNDE

Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerle dün yüzde 0,7 yükselen dolar endeksi, bugün 105,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen endeksteki artış, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.

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Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altına düştü
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