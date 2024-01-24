BRICS+ Fashion Summit moda ve sinema sektörünü bir araya getirdi

Moskova'nın en iyi mekanları, BRICS+ ülkelerinden tasarımcıların muhteşem moda şovlarına ve küresel moda endüstrisinin zorlukları ve perspektifleri üzerine büyük çaplı tartışmalara ev sahipliği yaptı. Simgesel konser salonu Zaryadye, ışıltılı bir etkinlikle, sanat, moda ve sinemanın kucaklaştığı bir lokasyona dönüştü. Etkinliğin ilk gününde gerçekleşen yuvarlak masa tartışması, ekranlardaki ve sokaktaki ünlülerin tarzını masaya yatırarak büyüleyici bir etkinliği kapatmanın tadını çıkardı.

Moskova'nın simgesel konser salonu Zaryadye, ışıltılı bir etkinlikle sanat, moda ve sinemanın kucaklaştığı bir platforma dönüştü. İlk günün ardından gerçekleşen yuvarlak masa tartışmasında yer alan yetkililer, ekranlardaki ve sokaktaki ünlülerin zarafetini ve tarzını masaya yatırarak büyüleyici bir günü kapatmanın tadını çıkardı.

Gazeteci ve medya yöneticisi Madonna Mur'un ustalıkla moderatörlük ettiği oturum, dünyanın dört bir yanından gelen sinema yetkililerini ağırladı. "Önce ne gelir, moda mı sinema mı?", "Filmler ve diziler trendleri belirliyor mu yoksa sadece onları yansıtıyor mu?", "Moda için sinema nedir- bir pazarlama aracı, bir iletişim aracı mı yoksa sadece bir ilham kaynağı mı?" başlıklı konulara yer verildi.

"SİNEMA MERKEZİ İNŞA ETMEK İÇİN 300 HEKTARDAN FAZLA ALAN TAHSİS EDİLDİ"

Büyük bir sinema merkezi kurmak için çalışan Moskova şehrinin Girişimcilik ve Yenilikçi Gelişim Bölüm Başkan Vekili Lyudmila Tsoi, sinema merkezini inşa etmek için yeni Moskova bölgesinde 300 hektardan fazla alan tahsis edildiğini söyledi. Dünyanın en büyük sinema parklarından biri olacak alan, herhangi bir set inşa etmek için imkân tanıyacak.

Oturumda yer alan film kostüm tasarımcısı Anastasia Batalova, tasarımlarında genellikle podyumlarda gördüğü şeylerden ilham aldığını belirtti. Kostüm tasarımcılarının mümkün olduğunca çok sayıda defile izlemesinin, sokak stili fotoğraflarına bakmasının bir gereklilik olduğunu da ekledi.

Bugünün Bollywood'u, sadece müthiş görüntüler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda aşırılığın ve abartının zirvesini temsil ediyor. Aktris Pavleen Gujral, "Ekranın gerçekliği, kendine özgü bir stilisti olmayı gerektirir çünkü o dünya, gerçeklikten biraz farklıdır" dedi.

Cinettica Moda ve Sanat Film Festivali CEO'su David Martinez, yeni ortaya çıkan trend moda filmlerinden bahsetti. Bu tür filmlerde, kostümler ve moda baş kahramanlar olduğunu söyleyen Martinez, bu alanda ilerlemek isteyenler için Nick Knight Festivali gibi özel etkinliklere katılmalarını önerdi. Yalnızca moda filmleri üreten şirketler olduğunu öğrenmenin kendisini şaşırttığını belirten David Martinez, bu türde çalışan parlak ve canlı fikirlere sahip yapımcıları araştırdığını ekledi.

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