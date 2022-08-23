British Airways binlerce uçuşu iptal etti

Avrupa Havalimanları'nda personel sıkıntıları uçuş operasyonlarını da sekteye uğratıyor. British Airways kış döneminde gerçekleştirmeyi planladığı 10 bin uçuşu iptal ettiğini duyurdu.

UÇUŞLARDA AZALTMAYA GİTTİ

Avrupa'daki havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısı, hava yolu şirketlerinin operasyonlarını olumsuz etkiliyor. British Airways, personel sıkıntısı sebebiyle, mart ayı sonuna kadar yüzde 8'lik bir uçuş azaltma kararı alındığını, 10 bin civarında uçuşun ise iptal edildiğini açıkladı. Açıklamanın Londra'daki Heathrow Havalimanı'nı ilgilendirdiğine dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca, 29 Ekim'e kadar bu havalimanı giriş-çıkışlı 600'den fazla uçuşun daha iptal edileceği bilgisi verildi. Şirket daha önce de yaz aylarında da uçuşlardaki yoğunluğu azaltmak için iptal yoluna gitmişti.