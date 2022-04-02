BTC 5.000’inci tankeri Hindistan’a uğurladı

BAKÜ-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'nın Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminali'nden petrol yüklenen 5.000'inci tankeri, Hindistan bandıralı Jag Leena oldu. 18 saat 36 dakikada 1 milyon varil ham petrol yüklemesi yapılan 275 metrelik tanker, Hindistan'ın Kochi Limanı'na doğru yola çıktı. Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminali'ne ulaşan ham petrol, buradan dünya pazarına tankerlerle sevk ediliyor."Yüzyılın enerji projesi" olarak adlandırılan ve resmi açılışı 2006'da yapılan boru hattının son durağı olan terminalden, BTC hattının Türkiye'deki kısmını işleten BOTAŞ International (BIL) tarafından 5.000'inci tanker sevkiyatı Hindistan bandıralı Jag Leena oldu. 81.844 grostonluk 2010 Güney Kore yapımı Jag Leena'nın, Süveyş Kanalı'ndan geçebilecek en büyük tanker sınıfında olduğu öğrenildi. Hindistan bandırmalı SUEZMAX sınıfı 275 metre uzunluğa 48 metre genişliğe sahip olan Jag Leena, 1 milyon bin 40 varil yükü 18 saat 36 dakikada yüklendi. 24 Mart'ta Ceyhan'dan yola çıkan ve şu an Umman açıklarında bulunan Jag Leena 6 Nisan'da Hindistan'ın Kochi Limanı'nda olacak. BTC HPBH'nin Türkiye kesimi işletmecisi konumunda bulunan ve 550 kişinin çalıştığı BIL'dan 40'ın üzerinde ülkeye tankerlerle 2 Haziran 2006'dan bu yana 3 milyar 813 milyon varil ham petrol taşındı. BTC Ham Petrol Boru Hattı'ndan 16 yılda yaklaşık 300 milyar dolar değerinde ham petrol sevkiyatı gerçekleştirildi. Türkiye topraklarından geçen her bir varil petrol için vergi ve işletmecilik geliri elde edildi.BTC Ceyhan deniz terminalinden şimdiye kadar 40'ı aşkın ülkeye gönderilen toplam ham petrol miktarı 3 milyar 813 milyon varile ulaştı. BTC Ham Petrol Boru Hattı'nın Türkiye tarafını işleten BOTAŞ International'ın Genel Müdürü Nadim Ekiz, BTC Ham Petrol Boru Hattı'nın, Türkiye'yi Doğu-Batı enerji koridorunun önemli aktörlerinden biri haline getirdiğini söyledi. Ekiz, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde enerji alanında önemli projelere imza attı. Bizler de BOTAŞ International olarak tüm enerjimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için harcıyoruz. 2006'den bugüne kadar ham petrolü güvenli şekilde dünya pazarına ulaştıran BOTAŞ International (BIL), ülke ekonomisine de önemli katkılar sundu. BIL, 15 yılda Türkiye'nin enerji piyasasındaki global bir markası haline dönüştü" diye konuştu.