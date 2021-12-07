BTK işçilerine % 70’e varan zamlar yapıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, skala çalışması ve iyileştirmelerle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
işçilerine bu yılın başından itibaren yüzde 20-70 zam yapıldığını söyledi. Karaismailoğlu, BTK ile Öz İletişim-İş Sendikası arasında imzalanan 'Toplu İş Sözleşmesi 2. Ek Protokol İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, söz konusu ek protokolün, BTK bünyesinde hizmet veren 582 işçinin ücret ve sosyal haklarının iyileştirmesini içerdiğini belirtti.
REFAH HER HANEYE ULAŞTI
İşçileri enflasyona ezdirmediklerini anlatan Karaismailoğlu, bünyelerinde çalışan işçilerle bu yıl yeniledikleri anlaşmalarla bakanlık olarak sahip oldukları tutumu gösterdiklerini bildirdi. Karaismailoğlu, Türkiye'nin büyümesiyle artacak refahın her haneye ulaşması için çalıştıklarını, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmak için milli bir mücadele verdiklerini kaydetti. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
da, "Küresel güçlerin kamuyu küçültün demesine rağmen Cumhurbaşkanımız, taşeron sisteminin kamuyu taşıyamaz hale getirdiğini gördü ve çöpe attı" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan
ise amaçlarının işçilerin hak ettikleri ücreti almaları olduğunu belirterek, "Çalışanlarımız lehine yapılan bu iyileştirmeler kasım maaşıyla ödenecek şekilde düzenleme yapıldı" ifadelerini kullandı. ANKARA