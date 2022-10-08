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Giriş Tarihi: 9.10.2022

BTSO: Ülkemize güveniyoruz

BTSO: Ülkemize güveniyoruz
BURSA iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) seçim süreci tamamlandı. Seçimlere tek aday olarak katılan başkan İbrahim Burkay ve Yönetim Kurulu, BTSO Meclis Üyelerinin tamamının desteğini aldı. BTSO'nun Meclis Başkanlığı görevine tekrar Ali Uğur seçildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ekonomide yeni bir paradigma değişikliği yaşandığına işaret ederek, "Şimdi önümüzde oyunun kurallarının değiştiği benzeri görülmemiş yepyeni bir dönem var. 'Kendine inan, ülkene güven' anlayışıyla görev üstlenen yönetim kurulundaki arkadaşlarım ve meclis üyesi dostlarımızla birlikte geleceğin Bursa'sını birlikte inşa edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
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BTSO: Ülkemize güveniyoruz
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