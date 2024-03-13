Bu yıl enerjide yeni keşifler bekleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için öz kaynak aramalarının artırılması gerektiğine işaret eden Bayraktar, "Petrolü, doğal gazı, kömürü aramamız lazım. Madenleriniz varsa, altın, bakır, çinko varsa bunları arayıp bulup üretmemiz lazım. Onun için bizim gecemiz gündüzümüz, bütün motivasyonumuz Türkiye'nin mutlaka dışa bağımlılığını kırmak" dedi. 2024'te Gabar ve Hakkari'de ümitli oldukları arama sondajlarının bulunduğunu ifade eden Bayraktar, "Karadeniz'de çok önemli üç lokasyonda 2024 içerisinde arama yapacağız. İnşallah bunların hepsinden ama mutlaka inanıyoruz ki bunlardan biz yeni keşif açıklayacağız" diye konuştu. Bayraktar, 2020'de Sakarya Gaz Sahası'nda Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gazı keşfinin yapıldığını anımsatarak, söz konusu sahadan 1.4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacına denk gelen 3.5 milyon metreküp doğalgazın tüketildiğini kaydetti.Mersin Akkuyu'da nükleer santral inşaatının devam ettiğini aktaran Bayraktar, "4 reaktörle Türkiye'nin enerjisinin yüzde 10'unu daha çevreci, sıfır emisyonla karşılayacağız. Önümüzdeki 4-5 yılda tamamını devreye alacağımız büyük bir proje Türkiye'yi nükleer lige sokacak bir çalışma devam ediyor" ifadelerini kullandı.