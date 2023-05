Bu yıl kurbanlıklar deprem bölgesine

Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle birlikte vatandaşlar kurbanlık arayışına başladı. Bu yıl artan maliyetlerin de etkisiyle canlı hayvan kilogram fiyatı geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artarak ortalama 165 TL'den satılacak. Kurbanlık bir küçükbaş fiyatı ortalama 7-8 bin TL'den başlayıp 12-13 bin TL'ye çıkacak. Büyükbaş fiyatı ise 70-80 bin TL'den başlayıp 130 bin TL'yi bulacak. Diyanet, Mehmetçik Vakfı, Lösev, İHH gibi dernek, vakıf ve kurumlar aracılığıyla yapılan bağışlarda ortalama hisse bedelleri ise küçükbaşta 5-6 bin TL, büyükbaşta ise 7-8 bin TL olacak.Ülkemizde ortalama 10 milyon adet hisse bedeli satışı yapıldığını belirten sektör temsilcileri, bunun ise ortalama yüzde 20'sinin bağış hissesi olduğunu aktarıyor. Bu yıl deprem felaketinin bağış hisselerine olan talebi artıracağına dikkat çeken sektör oyuncuları, 2 milyon olan bağış hisselerinin 3 milyonun üzerine çıkmasını bekliyor. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Yücesan, 2022'de vakıf, dernek ve kurumlar, marketlerdeki vekalet satışı ve vatandaşların bizzat alımları dahil 960 bin adet büyükbaş, 2 milyon 850 bin adet de küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 810 bin kurbanlık satışı gerçekleştiğini söyledi. Yücesan, "Büyükbaş ve küçükbaş hisse adedi ise toplam 10 milyon civarında. Bu hisselerin yüzde 20'si vakıf, dernek ve kurumlar aracılığıyla bağış amaçlı gerçekleşiyor. Yüzde 10'u ise Carrefoursa, A101, Migros gibi özel teşebbüslere vekalet yoluyla veriliyor. Kalan yüzde 70'lik kısım ise vatandaşın nezareti ile kesimler olarak gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.BU yıl kurbanlık fiyatlarının 2022'ye göre maliyetlerin de etkisiyle yüzde 100'ün üzerinde arttığı bilgisini veren Yücesan, "Canlı hayvan kilogram fiyatı 165-170 TL'den satılacak. Bu durumda ortalama bir küçükbaş fiyatı 7-8 bin TL'den, büyükbaş ise 70-80 bin TL'den başlayacak. Büyükbaşta hisse bedeli ise en düşük 10-12 bin TL olacak" şeklinde konuştu. Dernek, vakıf ya da kurumları henüz hisse bedellerini açıklamadığını ancak ortalama fiyatların şekillenmeye başladığını anlatan Yücesan, şöyle devam etti: "Küçükbaşta ortalama hisse bedeli 5-6 bin TL, büyükbaşta ise 7-8 bin TL olacaktır. Ülkemizde her yıl vekalet ya da bağış yoluyla kesim artıyor. Bu yıl bayram tatili de 9 gün. Tatile gidenler ya vekaletle kesiyor ya da bağışta bulunuyor. Yani tatil etkisi var. Ayrıca vekalet ya da bağış kesimlerinin fiyatları daha uygun oluyor. O nedenle bağışların ve vekalet kesimlerinin geçen yıla göre yüzde 50 artacağını düşünüyoruz. Yani toplam 3 milyon hisseyi bulan vekalet ve bağış kesimlerinin bu yıl 4.5-5 milyonu bulabileceğini öngörüyoruz."ERZURUM Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Mücahit Yılmaz, kurbanlıkların hazır olduğunu, bayrama 15-20 gün kala büyükşehirlere doğru yola çıkacağını söyledi. Yılmaz, "Bu yıl girdi maliyetleri nedeniyle kurbanlık fiyatları da arttı. Ancak üreticimizin bayram öncesi en büyük endişesi nakliye maliyetleri ve yer kiraları. Mazot fiyatları düştü ancak nakliye fiyatları düşmedi. Mazot fiyatı artınca zam yapanlar düşünce fiyatı aşağıya çekmedi. Bu da üreticimizi zorluyor. Bu farkı hayvana yansıtmak zorunda bu da vatandaşımıza yansıyor" dedi. Belediyelerin de yer kiralarını her yıl artırdığını anlatan Yılmaz, "Belediyelerin bu kira artışlarında hiçbir gerekçesi yok çünkü arazinin onlara bir maliyeti yok. Özellikle Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyeleri sürekli zam yapıyor. Ne üreticiyi ne de vatandaşımızı düşünüyorlar. Ek maliyet vatandaşa yansıyor" diye konuştu.