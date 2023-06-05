Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bu yılki ana tema plastik kirliliğine çözüm
Giriş Tarihi: 5.6.2023

Bu yılki ana tema plastik kirliliğine çözüm

Birleşmiş Milletler Çevre Programı, plastik kirliliğinin çevreye, sağlığa ve hava kirliliğine olumsuz etkisinin azaltılması halinde 3.25 trilyon dolar tasarruf sağlanabileceğine dikkat çekti

Bu yılki ana tema plastik kirliliğine çözüm
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından her yıl 5 Haziran'da kutlanan "Dünya Çevre Günü"nde, bu yıl "plastik kirliliğine çözüm" teması öne çıkacak. Birleşmiş Milletler Çevre Programının (UNEP) 1972'de aldığı kararla 5 Haziran "Dünya Çevre Günü" olarak kutlanıyor. Fildişi Sahili'nin ev sahipliği yaptığı ve Hollanda'nın da destek verdiği bu yılki etkinliğin odak noktası, plastik kirliliği ve plastiğin ülkeler, kişiler ve kurumlarca sürdürülebilir kullanılması olacak. Bu sene 50'ncisi düzenlenecek etkinlik öncesi UNEP, plastik kirliliğine çözüm amacıyla rapor yayımladı. Küresel çapta plastik kirliliğinin önlenmesi için çözümler önerilen raporda, söz konusu kirliliğin azaltılmasının ekonomik faydalarına dikkat çekildi. Raporda, 2040'a kadar plastik kirliliğini yüzde 80 azaltabilmek için önce gereksiz plastik üretiminin azaltılmasının önemine işaret edilerek, bu kapsamda 3 aşamalı plan önerildiği belirtildi. İlk aşamada, plastiğin tekrar kullanılması tavsiye edilen raporda, tekrar doldurulabilir şişeler ve depozito uygulamalarının hayata geçirilmesiyle 2040'a kadar kirliliğin yüzde 30 azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu yılki ana tema plastik kirliliğine çözüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA