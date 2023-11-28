Bülent ERANDAÇ: Hizmetlerinde de rekor kırıyor

Tarih boyunca yaşayan medeniyetlerin izinde bir kültür beşiği, Dünyanın ilk tapınağı Göbeklitepe'nin bulunduğu topraklar... İbrahim peygamberin doğduğuFırat'ın kolyesi Şanlıurfa'yız. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün tarihi koruma ve Yeni Urfa'yı inşa etmekte oluşuna tanık olmanın mutluluğunu yaşadık.Ardı ardına yapılmış ve yapılmakta olan bulvarlar,Kale Arkası, Kızılay Bahçesi, Abide Kavşağı, Kızılkoyun Bahçesi, şehir içi asfalt yollar, kilitli parke çalışmaları, Açıksu Caddesi, Alt üst geçitleri, kadın destek merkezleri, gençlik merkezleri, mezbahalar, köy yolları, sayamayacağımız kadar işi başarmış. Şanlıurfa geceleri bambaşka. Işıklı köprüler, yollar, bahçeler bir rüya alemi gibi karşımıza çıktı. Bir Belediye Başkanı'nın neler yapmaya muktedir olduğunu görmek için Şanlıurfa'ya gelmek gerek.