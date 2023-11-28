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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Bülent ERANDAÇ: Hizmetlerinde de rekor kırıyor

Tarih boyunca yaşayan medeniyetlerin izinde bir kültür beşiği, Dünyanın ilk tapınağı Göbeklitepe'nin bulunduğu topraklar... İbrahim peygamberin doğduğu Peygamberler Şehri, Güneydoğu Anadolu'nun göz bebeği, Fırat'ın kolyesi Şanlıurfa'yız. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün tarihi koruma ve Yeni Urfa'yı inşa etmekte oluşuna tanık olmanın mutluluğunu yaşadık. Başkan Beyazgül, peygamberler kentine neler yapmamış ki? Ardı ardına yapılmış ve yapılmakta olan bulvarlar,
Kale Arkası, Kızılay Bahçesi, Abide Kavşağı, Kızılkoyun Bahçesi, şehir içi asfalt yollar, kilitli parke çalışmaları, Açıksu Caddesi, Alt üst geçitleri, kadın destek merkezleri, gençlik merkezleri, mezbahalar, köy yolları, sayamayacağımız kadar işi başarmış. Şanlıurfa geceleri bambaşka. Işıklı köprüler, yollar, bahçeler bir rüya alemi gibi karşımıza çıktı. Bir Belediye Başkanı'nın neler yapmaya muktedir olduğunu görmek için Şanlıurfa'ya gelmek gerek. Şanlıurfa Belediye Başkanı Beyazgül rekor oyla (yüzde 61) seçildi. Hizmetlerinde de rekorlar kırıyor...
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Bülent ERANDAÇ: Hizmetlerinde de rekor kırıyor
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