Bütçe açığı 5 yılın dibine geriledi

BORÇLULUK oranlarındaki düşüklük ve kamu maliyesindeki disiplin ile dünyadan pozitif ayrışan Türkiye
, bütçe açığını azaltmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı
'nın dün açıkladığı verilere göre, bütçe fazlası kasım ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 138 artarak 32 milyar liraya çıkarken, faiz dışı fazla yüzde 106 artarak 47.3 milyar TL oldu. 12 aylık bütçe açığı 105.7 milyar liradan 87.2 milyar liraya 12 aylık faiz dışı fazla da 65.2 milyar liradan 89.6 milyar lira yükseldi. Bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1.3 ile 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. 11 aylık bütçe açığı, geçen yıla göre yüzde 65 azalarak 46.5 milyara indi. Geçen yılın 11 ayında yaklaşık 3 milyar TL olan faiz dışı açık, bu yıl 125.4 milyar TL fazlaya döndü.