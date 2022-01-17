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Giriş Tarihi: 18.1.2022

Bütçe açığının milli gelire oranı düştü

Bütçe açığının milli gelire oranı düştü
2019'DA yüzde 2.9, 2020'de yüzde 3.4 olan bütçe açığının milli gelire oranı, 2021'de yüzde 2.8'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. 2021'de bütçe giderleri yüzde 32.9 artarak 1.6 trilyon lira, bütçe gelirleri yüzde 36.8 artarak 1 trilyon 407 milyar lira oldu. Vergi gelirlerinin yüzde 40 artarak 1 trilyon 164 milyar liraya ulaştığı 2021'de bütçe açığı 192.4 milyar lira ile 245 milyar lira olan yıl başı öngörüsünün altında kaldı.
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Bütçe açığının milli gelire oranı düştü
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