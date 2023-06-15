Bütçe mayısta fazla verdi

Nisanda 132.5 milyar TL açık veren bütçe, mayısta kurumlar vergisi ve ÖTV gelirlerinin etkisiyle fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Mayısta bütçe gelirleri yüzde 72.9 artarak 549.4 milyar liraya çıkarken, bütçe giderleri de yüzde 147.7'lik yükselişle 430.5 milyar lira olarak gerçekleşti.Vergi gelirlerinin yüzde 75.1 artarak 507.4 milyar liraya ulaştığı mayıs ayında, bütçe fazlası 118.9 milyar TL oldu. Bütçe fazlası, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.4 düştü. Faiz dışı fazla ise yüzde 36.9 artarak 221.6 milyara yükseldi. İlk 5 ayda ise bütçe giderleri yüzde 95.4 artışla 1 trilyon 875 milyar liraya yükseldi. Faiz giderleri yüzde 95.2 artarak 237 milyar 869 milyon lira oldu. Yılın ilk 5 ayında bütçe gelirleri yüzde 48.7 artışla 1 trilyon 612 milyar liraya çıktı. Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde geçen yılın ocak-mayıs dönemine göre yüzde 55.6 artarak 1 trilyon 371 milyar 153 milyon liraya ulaştı. 5 aylık bütçe açığı 263.6 milyar TL, faiz dışı açık ise 25.7 milyar TL oldu.