Bütçemizin % 60’ı ihracat desteklerine ayrılıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) işbirliğinde gerçekleştirilen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni'ne katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, söz konusu şirketlerin, Türkiye'nin girişimci ruhunu ve ekonomik dinamizmini temsil ettiğini söyledi. Bolat, törende ödüllendirilen 100 şirketin 27'sinin farklı illerden geldiğini ifade etti. Söz konusu listede ilk sırada, AFM Gıda Kimya İthalat İhracat Ticaret Ltd.Şti., ikinci sırada Tobıo Novelfarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., üçüncü sırada Ada İnşaat Mermer Maden Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yer aldı. Bakanlık olarak ihracatçıların dışa açılması için büyük destekler sunduklarını dile belirten Ömer Bolat, "Hem mal ihracatı hem de ithalatında 100'e yakın destek kalemimiz var. Ticaret Bakanlığı bütçesinin yüzde 60'ı ihracat desteklerine ödeniyor. 2024 bütçemizde de destekleri yüzde 110 artırarak ihracatçılara sunacağız" dedi.