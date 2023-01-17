Bütçeyi gördüler sesleri çıkmıyor!

Hazineve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel düzeyde yaşanan türlü badirelere rağmen, Türkiye'nin 2022 yılını, neredeyse tüm makroekonomik göstergeler bakımından dünyanın geri kalanından çok iyi bir noktada tamamladığını, güçlü ilerleyişini yeni zirvelere taşıdığını söyledi. "Akşam Future&Trends Summit 2023" etkinliğinde konuşan Nebati, yakın zamana kadar Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları ile Hazine'ye "Büyük bir dinamit koyulduğunu" iddia edenler olduğunu hatırlatarak, "Son 20 yılın, en güçlü bütçe sonuçlarından birini açıkladıktan sonra bu kesimin şimdi sesi çıkmaz oldu. Bazıları da bütçede faiz harcamalarının arttığını söylüyor. Faiz harcamalarının bütçe içindeki payına bakmak gerekir. 2022 yılı başlangıç bütçesinde yüzde 13.7 olarak öngörülen faiz giderlerinin bütçe içindeki payını, yüzde 10.6'ya düşürdük. 2002 yılında bu oran yüzde 43'tü" dedi.Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yüzyıl toplantısında danıştığınız yabancılara, içerideki danışmanlarınıza, içeride sabahtan akşama kadar rakamları bir tarafa atarak yorum yapanlara sormak lazım, 'Dilinizi mi yuttunuz?' Hani ekonomi rakamlardı? Dün 2022 yılı bütçe gerçekleşmelerini rakam rakam ifade ettik. 'Buyurun rakamları konuşalım' diyoruz. Yoruma bak, 'Yurtdışı çıkış harcını kaldıracağım'. Çık rakamları konuş. Hani rakamlar gerçeği söylüyordu? Dünyanın son 100 yıldaki en zor yıllarından biri olan 2022'de Türkiye'nin başarıları karşısında şöyle bir şapkanı çıkar ve 'Yine Recep Tayyip Erdoğan haklı çıktı' de ve gerçekliği kabul et. Bilinmelidir ki Ekonomi Modeli'ni devreye alan Türkiye, güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyişinde kesin kararlıdır."CUMHURBAŞKANLIĞI Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesinde bir istikrar merkezi ve çevresinde de bu istikrarı oluşturmaya, barış ortamını geliştirmeye çalışan bir ülke olarak dikkati çektiğini bildirdi. Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Son 3 yılda iki temel sürükleyici faktör görüyoruz. Birincisi, bizim teknoloji girişimlerimiz, onların uluslararası yatırımcılardan aldığı sermaye. İkincisi de ihracat odaklı şirketlerin bölgemizdeki tedarik zinciri faaliyetlerini Türkiye merkezli olarak güçlendirme çalışmaları" dedi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı İbrahim Öztop da, makroekonomik dengesizliklerin, enerji kriziyle artan etmenlerin küresel piyasaları olumsuz etkilemesine karşın Türkiye sermaye piyasalarının son yıllarda çok başarılı bir performans sergilediğini ifade etti.