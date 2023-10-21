Bütün emeklileri ilgilendiriyor! 25,26,27,28,29 Ekim’de ödemeler alınacak!

Milyonlarca emekli vatandaş için her ay merakla beklenen maaş günü, Ekim ayı için de merak ediliyor. Tahsis numarasına göre ödemelerini alan emekliler bu ay hangi tarihte alacağını araştırıyor. İşte, Ekim ayı tahsis numarasına göre maaş ödeme günleri ve tüm merak edilenler...

MAAŞ ÖDEMELERİ TAHSİS NUMARASINA GÖRE SORGULAMA

Emekli maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak yapılır ve bu ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre gerçekleşir. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ekim ayı maaş ödeme takvimi:

SSK Emekli Maaşı Ödeme Takvimi

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar: Ayın 17'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar: Ayın 18'inde

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar: Ayın 19'unda

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar: Ayın 20'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar: Ayın 21'inde

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar: Ayın 22'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar: Ayın 23'ünde

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar: Ayın 24'ünde

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar: Ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar: Ayın 26'sında

Bağ-Kur Emekli Maaşı Ödeme Takvimi

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5 olanlar: Ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3, 1 olanlar: Ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6, 4 olanlar: Ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2, 0 olanlar: Ayın 28'inde

TAHSİS NUMARASI NEDİR?

Tahsis numarası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tanımlamak amacıyla kullanılan bir numaradır. mekli tahsis numaranızı öğrendikten sonra son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

TAHSİS NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Numarayı öğrenmek için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapın. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun işlemler menüsünden "4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi" seçeneğinden evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.