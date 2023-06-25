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Giriş Tarihi: 25.6.2023

‘Büyük Taksi’ dönemini başlattı

‘Büyük Taksi’ dönemini başlattı
Dijital taksi çağırma uygulaması BiTaksi, yeni hizmeti 'Büyük Taksi'yi kullanıcılarına sunduğunu duyurdu. 8 yolcu kapasitesine sahip büyük taksiler, kalabalık aileler ve arkadaş gruplarına şehir içinde konforlu yolculuk sağlayacak.
BiTaksi CEO'su Kaan Sancaklı, "Kuruluşumuzdan bu yana milyonlarca kullanıcıya kent içi ulaşımda yenilikçi çözümleri kullanıcı dostu bir arayüzle sağlıyoruz. Müşteri memnuniyetini odağa alarak kendimizi geliştirmeye ve hizmetlerimize yeni seçenekler eklemeye devam ediyoruz" dedi.
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‘Büyük Taksi’ dönemini başlattı
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