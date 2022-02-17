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Giriş Tarihi: 17.2.2022 15:44 Son Güncelleme: 17.2.2022 15:55

Konya Büyükşehir’den suya yüzde 14 indirim

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya Büyükşehir’den suya yüzde 14 indirim

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Konya’da su fiyatlarında KDV indirimine ilave olarak yüzde 7 indirim daha yapma kararı aldıklarını söyledi.

Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den bire indirilmesinin ardından Konya olarak su fiyatlarında da KDV'yi yüzde bire düşürdüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda AK Partili belediyelerin su tarifelerinde indirim yapması talimatı üzerine KDV indirimine ilave olarak Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde su tarifelerinde yüzde 7 indirim kararı aldıklarını kaydeden Başkan Altay, böylece Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla su fiyatlarında yüzde 14'lük indirim yaptıklarını ifade etti. Küresel iklim değişikliği dolayısıyla su rezervlerinin azaldığını hatırlatan Başkan Altay, Konyalıların su kullanımında her zaman tasarrufa riayet etmelerinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

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Konya Büyükşehir’den suya yüzde 14 indirim
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