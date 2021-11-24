Büyüme hedefimizi aşacağız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş
, "2021 yılı ilk çeyreğinde yaşanan dengeli ve güçlü büyümenin 2021 yılı ikinci çeyreğinde de devam etti. İlerleyen dönemde de bu dengeli ve güçlü büyümenin süreceğine ve bu kapsamda 2021 yılı OVP
büyüme hedefi olan yüzde 9'u aşacağımıza inanıyorum" dedi. Bakan Muş, Uludağ Ekonomi Zirvesi
'nin açılışında video konferans ile yaptığı konuşmada, bilimde ve teknolojide yaşanan gelişmeler neticesinde 21. yüzyılda dünyanın olağanüstü süreçlerden geçtiğini söyledi. Muş, böylesi bir değişim sürecinde yerli ve uluslararası pek çok paydaşın bir araya gelerek istişarede bulunmasının, bu değişimi anlamaya çalışmasının, küresel ekonominin gidişatını değerlendirmesinin önemine işaret ederek, bu çerçevede düzenlenen zirvenin de önemli olduğunu dile getirdi. Bakan Mehmet Muş, Türkiye
'nin son 20 yılda ekonomik istikrar ve güven döneminin tesis edilmesiyle birlikte çok ciddi atılımlar yaptığını, ekonomik, ticari, hukuki ve sosyal hayatın her alanında büyük ilerlemeler kaydettiğini belirtti.