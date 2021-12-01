Büyüme revizyonları başladı

TÜRKİYE'NİN güçlü büyüme performansı üzerine uluslararası kuruluşlar yıl sonu tahminlerini revize etmeye başladı. Goldman Sachs
'ın Türkiye'nin 2021 için büyüme beklentisini yüzde 9.5'ten 10.5'e çıkarmasının ardından Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
(OECD
) de tahminlerini yükseltti. OECD, 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 8.4'ten 9'a çıkardı. Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 2 yıllık büyüme tahminlerini de revize eden OECD, 2022'deki büyüme öngörüsünü yüzde 3.1'den 3.3'e, 2023
yılı tahminini de yüzde 3.9 olarak açıkladı.
YIL SONU ÇİFT HANE BEKLENİYOR
Dünya ekonomisi ve küresel ticarette zorlu geçen 2021'de Türkiye ekonomisi büyüme performansıyla birçok ülkeyi geride bıraktı. GSYH 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. İkinci çeyrekte büyüme 21.7'yi buldu. Önceki gün açıklanan üçüncü çeyrek büyümesi de yüzde 7.4 oldu. Son çeyrekte ekonominin yüzde 4 civarında büyümesi durumunda dahi yıl sonunda çift haneli rakama ulaşılacak.