Büyümenin motoru ihracata dört koldan destek

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2023 yılında Türkiye'nin küresel pazarlar ve değerler zincirindeki konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, ticaretin geliştirilmesi, ürün ve hizmet güvenliği, tüketicinin korunmasına yönelik programla- ra 17.1 milyar lira destek sağlanacağını açıkladı.Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2023 bütçesini sunan Bakan Muş, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin onaylanan 2 bin 800 başvuru kapsamında ihracatçılara 9 milyar liranın üzerinde kefalet sağladığını açıkladı. Muş, Türk Eximbank'ın ihracatçılara bu yılın 10 ayı itibariyle 37.3 milyar dolar finansman desteği sağladığını belirterek, mal ihracatı kapsamında da 13 bini aşkın firmaya 2 milyar 250 milyon lira tutarında destek ödemesi yapıldığını bildirdi.İhracatın ocak-ekim döneminde 209.5 milyar dolara ulaştığını anımsatan Muş, "İhracatçılarımızı alternatif pazarlara yönlendiriyoruz" dedi. Yerli üretimi ithalata karşı korumak için yürütülen çalışmalara dikkat çeken Bakan Muş, ocak-ekim döneminde söz konusu uygulamalar kapsamında 13.8 milyar dolar tutarında ithalatın önlendiğini söyledi. Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince 10 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirildiğini de açıkladı.Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, son bir yılda teknoloji ve gıdanın rekabet hukuku incelemeleri ile devralmalarda ön plana çıktığını belirterek, "Önümüzdeki aylarda organize perakende, dijital reklam, ilaç ve akaryakıt başta olmak üzere diğer sektör incelemelerimizi, bulgularımız olgunlaştıkça kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.