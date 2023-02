Çadırlarda psikolojik destek de var doktor da

Depremin en büyük hasar verdiği illerden biri olan Adana'dayız. Burası ilin yüksek katlı binalarının olduğu, yeni yerleşim yerlerinden biri olan Güzelyalı Mahallesi... Yüksek binalar karanlığa bürünmüş… Hayalet şehir havasını yaratan bir atmosferle karşı karşıya kaldığımız mahallede önlem amaçlı binalar boşaltılmış… Bizim gittiğimiz gece de hasarlı bir bina yıkıldı. Bölgenin semt pazarında AFAD çadırları kurulmuş… Durum her ne kadar acı olsa da gördüğümüz manzara bize biraz umut verdi. İki odalı çadırlara depremden evleri hasar gören vatandaşlar yerleştirilmiş... AFAD çadırlarında depremzedelerin sadece barınma ihtiyaçları karşılanmıyor. Çadırlarda doktor da var Aile ve Sosyal Bakanlığı'na bağlı psikolojik destek veren psikoteknik uzmanlar da… Çadırda kalan depremzedeler Türkiye'nin birçok ilinden yardımların yağdığını belirtiyor. Çadırda en büyük sorun ısınma ancak vatandaşlar, "Burada yangın tehlikesi var. O nedenle ısıtıcı yakmıyoruz. Buraya bir sürü battaniye geldi. Onunla ısınıyoruz" diyor.Çadırda torunları ve çocuklarıyla kalan Kenan- Hanım Mutlu çifti… 25 yıllık bir binada kalıyorlarmış. Bina çok hasar görmüş. Yaşlı çift, şunları anlatıyor: "Sabaha karşı depremle uyandık. Torun koridorun bir başındaydı, ona ulaşıncaya kadar duvarlara çarptı bizi deprem. İkinci katta oturuyoruz. Merdiven sallanıyordu inerken… Şükür bizi torun kurtardı. Buraya geldik. Çadırlar iki oda… Çok memnunuz Allah devletimizden razı olsun. Rahatız, biraz üşüyoruz ama o da normal... Tehlike nedeniyle ısıtıcı olmuyor. Olsun battaniye altına girer ısınırız. Her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Allah razı olsun devletimizden milletimizden." Çadırda anne babasıyla kalan Faik-Yasemin Mutlu çifti de, "Burada hızlı bir koordinasyon oldu. Ancak 10 ilde birden yaşandı bu deprem, yetişmesi zor. İnşallah Hatay da en kısa sürede toparlanır. Biz burada şükür iyiyiz. Bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Kıyafetten yeme içmeye kadar her şey geliyor. Allah yardım gönderen vatandaşlardan ve devletimizden razı olsun. Bugünler de geçecek inşallah" diyor.ADANA'DA başlayan yolculuğumuz İskenderun ve Hatay ile devam etti. İskenderun'da yıkımlar olsa da en büyük hasarı Hatay almış durumda. Kurtarma ekipleri canla başla enkazları kaldırmaya çalışıyor. Bölgede en büyük yıkım Fatih Caddesi, Cebrail Mahallesi'nde. Caddede binaların büyük bir bölümü yıkılmış. Hatay'a TIR'lar dolusu yardım geliyor. Seyyar mutfaklar kurulmış, sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Bazı bölgelere çadırlar kurulmuş, vatandaşlar orada kalıyor. Ancak bölgede hâlâ çadır ihtiyacı devam ediyor. İlde en büyük sorun ise iletişim ve hijyen. Depremzede matematik öğretmeni Hasan Hoca, "Yiyecek, battaniye konusunda sıkıntımız yok. En büyük sıkıntı tuvalet ve kullanım suyu. Eğer bu sorun çözülmezse kısa sürede salgın hastalık başlar. O nedenle acilen kullanmak için su ve seyyar tuvalet gerekiyor" diyor. Bir diğer depremzede olan Mete Cebesoy daha önce Hatay Spor'da oynamış. Trabzon Spor Futbol okulunda koordinatör antranörlük yapıyormuş. Hatay'da evleri yıkılmamış ancak çok ağır hasarlı. Dışarıda su ve tuvaleti olan boş bir alanda kendi imkânlarıyla çadır kuran Mete Cebesoy, şunları anlatıyor: "Burada en büyük sorun su ve tuvalet. Şükür burada biz en azından o sorunu yaşamıyoruz. Çünkü burada kuyu suyu ve tuvalet var. Hava çok soğuk, ateş yaktık. Çocuklarım üşüyor. O nedenle Adana'ya geçeceğiz. Ardından da Konya'da kalacağız. Bu zor günleri de atlatırız inşallah."Çadırda depremde evi hasar gören vatandaşlar da boş durmuyor. Çadırlarda kurulan semaverlerin başına geçmişler. Esnaf olan ve depremde işyeri ve evi hasar gören Nilgün Yödek ve Songül Yumuşak "Boş boş durmak istemedik. Gönüllüler bize semaver gönderdi. Biz de çay yapıp dağıtıyoruz. Buraya yardım TIR'ları geldi. Çocuk bezi, battaniye her şey... Burada kimse ihtiyacımız var demez."Adana'da kurulan bütün çadırlarda Sağlık Bakanlığı'na bağlı aile hekimleri görev yapıyor. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı personeller de depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını dinliyor, onlara psikolojik destek sağlıyor. AFAD çadırında görevli Dr. Tamer Karaaslan, şu bilgileri veriyor: "Depremde zarar görenler için değil de tansiyonu yükselen, ateşi çıkan vs gibi durumlarda müdahale edebilmek için bu çadırda duruyoruz. Acil poliklinik hizmeti veriyoruz. Adana'da kurulan bütün AFAD-Kızılay çadırlarında bizim gibi doktorlarımız görev yapıyor."HATAY'DA en büyük sorunlardan biri de iletişim. Üç büyük telekomünikasyon operatörü de sağlıklı hizmet veremiyor. Telefonlar ya çekmiyor ya da çok sınırlı çekiyor. Baz istasyonları da yetersiz. Vatandaşların bu nedenle üç büyük operatöre tepkisi çok büyük. Depremin üzerinden üç gün geçmesine rağmen hâlâ bu sorunun çözülemediğine dikkat çeken Hataylı depremzedeler, "Afetlere hazırlıklıyız diyorlardı. Biz hiçbir hazırlık göremedik. Burada hatlar çöktü. İyi olan insanlar ailelerine bilgi veremiyor. Acilen çözsünler. Bize göre burada sınıfta kaldılar" diye tepkilerini gösteriyor.DEPREMZEDE Zöhre Özmen'in 50 yıllık evi ağır hasar almış. Özmen "Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Ancak iç çamaşırı unutuluyor. Belki tek eksik bu. Tuvalette biraz sıra oluyor ancak o kadar da olur sonuçta dünya yıkılmış. Rabbim devletimize zeval vermesin" diyor. Songül Tohanda ise "Allah razı olsun herkesten. Her şey dört dörtlük yardım geliyor" mesajını verdi.ÇADIRLARDA yaşayanlar aile gibi olmuş... Odun yakarak ısınmaya çalışan insanlara çevre esnaftan da tatlı ve ikramlar geliyor. Burada kalan depremzede Zehra Köse, "Evimiz 30 yıllıktı. Hasar gördü, o nedenle bu çadıra geldik. Çadırdan çok memnunuz. İnsanlar buraya yardım yağdırıyor. Türkiye'de yaşadığımız için Rabbime şükürler olsun. Böyle bir yardımlaşma ve dayanışma dünyanın hiçbir ülkesinde yok" diyor. Meryem Al da, yardımlar için teşekkür ediyor.