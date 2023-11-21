Çakma sigortayla emekliliğe geçit yok

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), EYT kapsamında 2 milyona yakın emeklilik işlemiyle birlikte sahte işyerleri ve kağıt üzerinde sigorta konusunda denetimlerini artırdı. "Sigorta bildirimleri" incelemesi kapsamında, emeklilik gün sayısını doldurmak, teşviklerden yararlanmak, asgari işçilik barajını doldurmak için usulsüz yöntemlere başvuranlar yakayı ele veriyor. Sahte işyeri tanımlaması yapılması durumunda bu işyerinden bildirilen hizmetler iptal edilerek emekli aylığı bağlamada dikkate alınmıyor. Çalıştığı yerin paravan şirket olduğundan şüphelenenlerin, e-devlet üzerinden hizmet dökümlerinde "sahte, kontrollü, şüpheli" şeklinde kodlar olup olmadığını kontrol etmesinde fayda bulunuyor. EYT düzenlemesiyle emekli olan bazı vatandaşlar da "sigorta bildirimleri" incelemesi kapsamında Sosyal Güvenlik Denetmenliği'ne ifadeye çağrılıyor. Denetim elemanları, şirkette fiilen çalışıp çalışmadığı, işverenin usulsüz işlemlerinden haberdar olup olmadığı başta olmak üzere çok sayıda soru yöneltiyor. Sahte işleri tanımlaması yapılan işyerlerinden bildirilen hizmetler siliniyor. Bu döneme ilişkin hizmet bildirimi de birleştirmesi de gerçekleştirilemiyor. Sahte sigortalar iptal edilirken, yatırılan sürenin primleri de siliniyor, emekli aylığı olarak alınan bütün para faiziyle geri alınıyor. Bazı çalışanlar fiilen aylarca işe gittikleri şirketin sahte olduğundan habersiz olabiliyor. Böyle bir durumda hizmetleri iptal edilen çalışanların SGK'ya başvurarak işlemin iptalini talep edebilir.