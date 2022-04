Çalışan mutluluğu için 5 formül

Great Place to Work organizasyonunun 'Türkiye'nin en iyi işverenleri' seçiminde en önemli kriterlerin başında çalışanlarının mutluluğu geliyor. Ödüle hak kazanan şirketlerin genel profili incelendiğinde çalışanların aidiyet duygularının yüksek olduğu gözlemleniyor. İstikrar, maaş, doğru yönetici seçimi, ikramiye ve değer vermek çalışan mutluluğundaki en kritik konuların başında geliyor. Çalışanları elde tutma ve mutlu bir çalışan olmalarının anahtarını bulmak elbette kolay değil. Organizasyonu gerçekleştiren Great Place to Work platformuna göre sağlıklı bir işyeri, rekabetçi bir pazarda finansal avantaj anlamına geliyor. Bu kapsamda verilen sertifikasyon unvanı yatırımcılara, adaylara ve iş ortaklarınıza şirketinizin güvenli bir yatırım olduğunuzu söylüyor. Özellikle tüm çalışanların dahil olduğu inovasyon kültürünü benimseyen şirketler daha yüksek kaliteli fikirler üretir, uygulamalarda hızlanır ve daha fazla çeviklik elde ederler. Sonuç olarak şirket geliri, inovasyona daha uzak olan rakiplerinin gelir artışının 5.5 katına ulaşıyor.Çalışan fikirlerine değer verilmesi anlamında yapılabilecek en basit adımlardan birisi, şirket içinde çalışanları da direkt olarak ilgilendiren konularda anket çalışması düzenlenmesi. Şirket içerisinde yapılacak etkinliklerde, alınacak basit kararlarda çalışanların düşüncelerine danışılması, şirket içinde oylama yapılması; demokratik ortam yaratılması bakımından da şirkete değer katıyor. Öte yandan firmaya değer katan yaratıcı ve uyumlu çalışanların mutlu olmaları ise kurum içindeki değerlerinin fark edilmesiyle mümkün olabiliyor. Sadece insan kaynaklarının değil tüm yöneticilerin çalışan bağlılığı için bazı noktalara dikkat etmeleri çok önemli. Piyasanın altında olmayan düzenli maaş ödemeleri çalışanlar için elbette çok belirleyici bir neden. Çevresinde kendisiyle aynı işi yapıp daha fazla para kazanan kişiler olan çalışanın bundan etkilenmemesi mümkün değil. İşyerindeki hedeflerini tutturan çalışanların ödüllendirilmesi de çok önemli. Ayrıca uyumlu olduğu için takım ruhunu da besleyen çalışanlar için ikramiye planlaması yapılması çalışan memnuniyetini doğrudan etkiliyor. Çalışmasının maddi düzlemde de ödüllendirildiğini bilen çalışan kurumuna daha sadık ve iş değiştirmeyi düşünmüyor.GREAT Place to Work sertifikalı şirketler, global anlamda da tanınıyor. Zira her yıl açıklanan Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesi dahil olmak üzere, sektörel ve bölgesel En İyi İşverenler listeleri ile Avrupa'nın En İyi İşverenleri Listeleri'nde yer alma imkanına sahip oluyor.İNSAN kaynakları süreçlerini "önce insan-önce çalışan" prensibiyle yürüten Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2022 Ödülleri'nde "5000+ Çalışan Sayısı" kategorisinde 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri" arasında seçildi.