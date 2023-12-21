Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz

Hazineve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışan ve emeklilerin ücretlerinde enflasyonun çok üzerinde artışlar yaparak alım güçlerini desteklediklerini belirterek, "Ekonomi büyüdükçe, refah arttıkça daha adil paylaşacağız. Yılsonu enflasyon gerçekleşme tahmini yüzde 65. En düşük memur maaşı yüzde 142, ortalama memur maaşı yüzde 129, asgari ücret yüzde 107 arttı. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi. Bakan Şimşek, çalışanların desteklemesi için de 595 milyar lira vergiden vazgeçildiğini belirterek, "34.4 milyar lira damga vergisi olmak üzere aslında toplamda 629.4 milyar lira vergiden vazgeçmişiz" diye konuştu. Mehmet Şimşek, bakanlığının Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen 2024 yılı bütçesinde milletvekillerinden gelen soru ve eleştirileri yanıtladı. Hizmet ihracatının beş yıllık dönemde 2 katına çıkması için güçlü destek vereceklerini ifade eden Şimşek, "İhracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 40'ının Merkez Bankası'na satış şartını gözden geçireceğiz" şeklinde konuştu.Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadeleyi kararlılıkla yürüttüklerine dikkat çeken Şimşek, "Türkiye, önümüzdeki yıl inşallah FATF'ın gri listesinden çıkmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.Suriyeli veya başka ülke uyruklu insanlara yönelik herhangi bir vergi istisnası olmadığına vurgu yapan Şimşek, "Ülkemizde bulunan yabancılar, şirket kurarlarsa kurumlar vergisine, işletme açarak şahsi faaliyetlerde bulunuyorlarsa gelir vergisine tabidir" dedi.