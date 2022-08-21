Çamlıca Kulesi’ni 788 binden fazla kişi ziyaret etti

DÜNYADA İLK: 100 RADYO AYNI NOKTADA YAYINCILIK FAALİYETİNİ YÜRÜTÜYOR

Karaismailoğlu, Kule sayesinde görüntü kirliliğinin ortadan kalktığına dikkati çekerek, elektromanyetik kirlenmeye ve görüntü kirliliğine neden olan eski 33 antenin kaldırıldığını ve ülkeye simgesel bir yapı kazandırıldığını belirtti.

Çamlıca Kulesi'nde başlayan yayıncılık faaliyetleriyle dünyada ilk defa 100 radyo yayınının aynı noktadan, birbirinin güçlerini kesmeden ve frekansları birbirine karışmadan gerçekleştirildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Açıldığı günden bugüne Kule'yi 788 bin 241 kişi ziyaret etti. 1 Ocak-20 Ağustos döneminde de 455 bin 945 kişi Kule'de ağırlandı" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Kule'nin sadece vatandaşların değil, turistlerin de ilgi odağı olduğuna işaret ederek, İstanbul'un turizmine de katkı sağlayan Çamlıca Kulesi'nde, hediyelik eşya mağazaları, kafeterya, İstanbul manzarasına hakim seyir terasları bulunduğunu aktardı.