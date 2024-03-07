Çamlihemşin geçiş tüneli 4 ayda bitecek

Rize'nin turizm merkezi olan Ayder yaylasına bağlanacak olan geçiş tüneli inşaatının 4 ay içinde biteceği belirtildi. Rize'de turizm merkezi Ayder yaylasına geçişlerin yapıldığı Hemşin ile Çamlıhemşin ilçelerin merkezinde araç yoğunluğu oluşması nedeniyle Hemşin ilçe girişine yakın noktada başlayan tünel çalışması yaz ayına doğru tamamlanacak.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ,"Yaz sezonunda ilçe merkezinde yoğun araç trafiği yaşanması nedeniyle yeni güzergahın belirlenememesinden dolayı tünel ile geçişi sağlamak amacıyla ilçe merkezinin girişine yakın bölümden tünel çalışması başlatıldı. Araçlar yaz sezonunda hizmete girecek olan bu tüneli kullanacaklar. 947 metre uzunluğunda olacak olan tünel çıkışı Ayder yol ayrımına bağlanacak. Şu an çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Yetkili firma 4 ayda çalışmaları tamamlayacak" dedi.

"HEMŞİN İLE BAĞLANIYORUZ"

Hemşin ilçesi ile Çamlıhemşin ilçesi arasında tünel çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Tünel Hemşin ilçe merkezinden başlayıp, ilçemiz Murat köyünde çıkıyor. Çift tünel yapımındaki bir tünelde ışık göründü, ilçemize yakın olan Murat köyü çıkışında çalışmalar sürüyor. Bu yaz bir tünelin hizmete girmesini bekliyoruz. Tünel hizmete girdiğinde araç yoğunluğu ortadan kalkacak" dedi.