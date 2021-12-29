Canik ihracatta 100 milyon doları aşıyor

Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, "Aralık ayı itibarıyla ihracatta yüzde 50 artış yakalamış durumdayız. İhracatta 100 milyon doları aşmaya koşuyoruz. 2022'de Ar-Ge ve inovasyon gücümüzle bu rakamı 125 milyon dolar seviyesine ulaştıracağız" dedi. Geliştirdiği, Türkiye'nin yerli ve milli uçaksavarı ile ihracatta yeni bir açılım dönemi başlatan Canik, 2021'de Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği
tarafından, Namlulu Silahlar Kategorisi'nde ihracat şampiyonu oldu.
600 BASAMAK YÜKSELDİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2020 Prestij Kitabı"nda 600 basamak birden atlayarak 368'inciliğe yükseldi. Yerli ve milli uçaksavarı M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfek ile ihracat yolculuğunu hızlandırarak savunma sanayinin Ar-Ge ve inovasyonda ulaştığı son noktayı dünyada temsil etti. Alanında tüm dünyadan Amerika
'ya ihracatta 3. en büyük şirket olan Canik, ihracatta farklı pazarlara da ulaşarak global adımlarını hızlandırdı. Türk savunma sanayinin üretimin yanı sıra Ar-Ge ve inovasyondaki gücüyle de dünyanın dev endüstrilerine meydan okuduğunu kaydeden Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü C. Utku Ural, "Yılda yaklaşık 450 bin adet tabancaya ilaveten geliştirdiğimiz yüzde yüz yerli ve milli uçaksavarımız ile dünya endüstri devleri arasında ülkemizi temsil ediyoruz. Yerli ve milli uçaksavarımız M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfek, ihracat faaliyetlerimizde kaldıraç etkisi yarattı. Yerli ve milli uçaksavarımıza, dünya genelinden yoğun talep oluştu. Afrika
, Asya
ve Ortadoğu coğrafyasından 1.200 adedin üzerinde siparişimizi aldık. Filipinler'den Peru ve Türk Cumhuriyetleri
'ne kadar 850 adetlik bir kontratımız var. Yerli ve milli uçaksavarımız Kuveyt ve Azerbaycan'da kullanılmaya başlandı. Dünyada bu silahı üreten 5. şirket konumundayız. Çok yakında Irak ve Nijerya'ya sevkıyatlara başlayacağız. 2021, 23 yıllık başarı hikâyemizin bir dönüm noktası oldu" değerlendirmesinde bulundu.
ÜRETİMDE TEK ÇATI HEDEFİ
Aral, yatırım hedeflerine ilişkin şunları söyledi: "CANiK USA, uzun vadeli yatırımlarımızdan birini oluşturuyor. Miami
'deki tesisimizdeki yaklaşık 25 milyon dolarlık yatırımlarımızı 2022'de tamamlayarak ABD üretim kapasitemizi 250 bin adede ulaştıracağız ve böylelikle Türkiye'deki 450 bin adet kapasite ile birlikte toplamda 700 bin adet kapasiteye ulaşmış olacağız. Buna ilave olarak 13 milyon dolarlık akademi yatırımımızı da 2 yıl içinde olgunlaştıracağız. 5 yıl içinde tamamlayacağımız büyük ölçekli yatırımımızla tüm tesislerimizi aynı çatı altında buluşturarak entegrasyonu tamamlayıp, daha verimli bir üretim gücüne kavuşmayı hedefliyoruz."