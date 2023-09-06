CANiK ile milli kulelerin ihracat yolculuğu başlıyor

Grup şirketleri ile birlikte IDEF'23'te sergilediği en yeni ürünlerini yurt dışında ilk defa Polonya'da görücüye çıkaran CANiK, milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kule ailesi ile büyük ilgi topladı. CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "Yüksek katma değerli ürün ihracatımızı uzaktan kumandalı komuta sistemleri ile daha da yukarılara taşıyoruz. Yeni siparişlerle kilogram başı ihracatımızı 400 doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.



Türkiye'nin savunma sanayi alanında önde gelen şirketlerinden CANiK'in global ihracat odaklı fuar serüveni, Polonya'nın ardından İngiltere ile devam ediyor. 5-8 Eylül'de gerçekleşen Doğu Avrupa'nın en eski savunma fuarı MSPO 2023'te önemli başarılara imza atan CANiK, İngiltere'de de yeni ihracat rekorları hedefliyor. CANiK, 12-15 Eylül 2023 tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyanın önde gelen ve en prestijli fuarlarından biri olan Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı (DSEI 2023) için son hazırlıklarını tamamladı.



YURT DIŞINDA İLK DEFA GÖRÜCÜYE ÇIKTI



Türkiye basının da yakından takip ettiği DSEI 2023'te CANiK, tüm ürün grupları ile birlikte tam kadro yerini alıyor. Geçtiğimiz yıl dünyadaki üç orta kalibre top üreticisinden biri olan köklü İngiliz şirketi AEI Systems'ı satın alan CANiK, şimdi de Londra'da bir gövde gösterisine hazırlanıyor. CANiK, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF'23'te sergilediği, yurtdışında ise ilk defa Polonya'da görücüye çıkardığı milli uçaksavarımızın en hızlı ve en yeni halkası CANiK M3 ve grup şirketi UNIROBOTICS tarafından geliştirilen milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kule ailesini, İngiltere'de dünyaya tanıtacak.



"KİLOGRAM BAŞI İHRACATIMIZI 400 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ"



CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "Doğu Avrupa'nın en eski savunma fuarı olan Polonya'daki MSPO 2023'te ülkemizi gururla temsil ederek, sektörün global arenasına dünya savunma sanayisinin yükselen değeri Türkiye'nin imzasını bıraktık. Fuarın yıldız oyuncularından biri olarak görülen CANiK ve grup iştiraklerimiz ile birlikte stratejik bir öneme sahip olan Polonya'dan önemli ön anlaşmalarla döndük. Eylül ayının bizim için bir diğer önemli fuarı İngiltere'nin ve Birleşik Krallık'ın kalbi Londra'da yapılacak olan dünyanın en prestijli savunma fuarları arasında gösterilen DSEI 2023 öncesinde son hazırlıklarımızı tamamladık. Dünyanın en büyük uzaktan komutalı silah kulesi ürün ailesinden birine sahip UNIROBOTICS'in tüm ürün gamını bu fuarda tanıtacağız. Yüzde yüz yerli ve milli kulelerimiz, dost ve müttefik ülkeler için önemli bir kuvvet çarpanı olacak. Yüksek katma değerli ürün ihracatımızı uzaktan kumandalı komuta sistemleri ile daha da yukarılara taşıyoruz. Yeni siparişlerle kilogram başı ihracatımızı 400 doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.