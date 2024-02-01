Cari açık neredeyse oraya odaklanın

DIŞ Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Başkanı Nail Olpak, cari açığı azaltmaya odaklı yeni yol haritalarını açıkladı. DEİK Genel Merkezi'nde ekonomi gazetecileriyle bir araya gelen Olpak, "İş dünyasının kuzey yıldızı" olarak tanımladığı DEİK'te 2024 rotasında daha fazla ticaret, yeni koridorlar ve ülke, hatta bölge bazlı özel çalışmalar yer aldığının altını çizdi. Olpak, üyelerine "Hangi ülkede cari açık daha fazlaysa oraya odaklanın" dediklerini söyledi. Olpak, "2024 yılı için yol haritamız hazır. Rotamızda daha fazla ticaret, radarımızda yeni ticaret koridorları ve ajandamızda ise ülke ve bölge bazlı spesifik hedeflerimiz var" dedi. DEİK'te 151 iş konseyi bulunduğunu ve geçtiğimiz haftalarda bu konseylerin yönetim kadrolarının seçildiğini belirten Nail Olpak, "Bu yıl yeni kriterler getirdik. 16 iş konseyinde başkan seçilmedi. 70 konseyde de başkan değişti. Toplam 135 konseyde yeni dönem başkan ve yürütme kurulu üyeleri seçildi. Rotamızda daha fazla ticaret, radarımızda yeni ticaret koridorları ve ajandamızda ise ülke ve bölge bazlı spesifik hedeflerimiz var. COVID-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dünya büyük bir değişime girdi. Elbette şu an İsrail ile Filistin arasındaki süreç de yüreğimizi yakıyor. Ama önemli olan bundan sonrası için dünyanın İsrail'e karşı nasıl bir tutum ve duruş sergileyeceği. Bunu iyi takip etmek lazım" dedi.