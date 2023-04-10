Cari denge 8.7 milyar $ açık verdi

Merkez Bankası, şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, şubatta cari denge 8.7 milyar dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise aynı dönemde 834 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 10.4 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış cari açık 55.4 milyar dolara yükseldi. Böylelikle 12 aylık cari açık Ağustos 2012'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ocak ayında cari açık 9.85 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Şubat'ta net hata noksan kalemine 1 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Ocak'ta net hata noksan kaleminden çıkış yaşanmıştı.