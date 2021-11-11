Cari dengede 1.6 milyar dolar fazla

CARİ
açıkta, ihracattaki güçlü toparlanmanın etkisiyle yılın ikinci yarısında başlayan düşüş hızlandı. 2020'nin eylül ayında 2 milyar 335 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı
, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verdi.
2 YILIN EN YÜKSEK FAZLASI
Aylık bazda son 2 yılın en yüksek cari fazlasına imza atılırken, 9 aylık cari açık ise 28.3 milyar dolardan 11.7 milyar dolara geriledi. Ağustosta 22.4 milyar dolar olan yıllık cari, eylülde 18.4 milyar dolarla Temmuz 2020
'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. 2020 sonunda yüzde 4.9 olan cari açığın milli gelire oranı, bu yılın eylül ayı itibarıyla yüzde 2.4'e düştü. Merkez Bankası
Başkanı Şahap Kavcıoğlu
, geçen ay yaptığı açıklamada Türkiye
'nin cari açığın kapanması noktasında önemli bir fırsat yakaladığını, cari dengenin sağlanması durumunda kalıcı fiyat istikrarırın da sağlanacağını dile getirmişti. Geçen yıla göre dış ticaret açığındaki gerileme ve turizm gelirlerindeki iyileşme bu görünümde etkili oldu. Eylülde 5 milyar 589 milyon dolar artan resmi
rezervlerde 9 aylık artış ise 32.8 milyar dolar oldu.